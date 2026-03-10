Trump, 'se l'Iran ha messo mine a Hormuz le rimuova o conseguenze mai viste'
AA
NEW YORK, 10 MAR - "Se l'Iran ha messo mine nello Stretto di Hormuz, di cui non abbiamo segnalazioni, le rimuova immediatamente" altrimenti "le conseguenze militari daranno a livelli mai visti prima. Se le rimuove, invece, sarebbe un passo nella giusta direzione". Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
