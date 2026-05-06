Trump, 'se l'Iran accetta l'accordo, Hormuz sarà riaperto a tutti'

ROMA, 06 MAG - Il presidente Donald Trump ha affermato che lo Stretto di Hormuz rimarrà aperto a tutte le navi, comprese quelle iraniane, se Teheran accetterà i termini attualmente in discussione con Washington. "Supponendo che l'Iran accetti di dare quanto concordato, il che è forse un'ipotesi azzardata, la già leggendaria Epic Fury giungerà al termine", ha dichiarato Trump su Truth. Il presidente Usa ha però avvertito che se l'Iran non accetterà l'intesa, "inizieranno i bombardamenti", aggiungendo che l'azione militare sarà condotta "a un livello e con un'intensità molto maggiori rispetto a prima".