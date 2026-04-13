Trump, se le navi iraniane tenteranno di violare il blocco saranno eliminate
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WASHINGTON, 13 APR - "Se una qualsiasi delle 'navi veloci' dovesse avvicinarsi anche solo lontanamente al nostro blocco, verrà immediatamente eliminata, utilizzando lo stesso metodo di eliminazione che impieghiamo contro gli spacciatori sulle imbarcazioni in mare: rapido e brutale". Così Donald Trump su Truth.
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