Trump, se europei ci diranno di no sulla Groenlandia ce ne ricorderemo

WASHINGTON, 21 GEN - Gli Usa vogliono "questo grosso pezzo di ghiaccio chiamato Groenlandia" e "se gli europei diranno di sì, lo apprezzeremo molto", "se diranno di no, ce lo ricorderemo": lo ha detto Donald Trump nel suo discorso a Davos. Parlando a Davos, Donald Trump ha paragonato la Groenlandia, un territorio con una popolazione di quasi 60.000 abitanti, a un "pezzo di ghiaccio". "Fredda e mal posizionata, ma può giocare un ruolo vitale nella pace e nella protezione del mondo", ha detto Trump. "È una richiesta molto piccola", ha aggiunto.

