Trump scherza, 'le grazie ai tacchini di Biden non erano valide'
AA
WASHINGTON, 25 NOV - "Devo fare annuncio: le due grazie ai tacchini Peach e Blossom da parte di Joe Biden lo scorso anno non erano valide perchè ha usato la firma automatica". Lo ha detto ironizzando sul suo predecessore Donald Trump prima di "graziare", come da tradizione, due tacchini alla Casa Bianca. "Sono stati fermati e dovevano essere processati ma io li ho salvati", ha scherzato ancora il presidente. Quest'anno i tacchini graziati si chiamano Gobble e Waddle e vengono dal North Carolina.
