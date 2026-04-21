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Trump, sarà 'lungo e difficoltoso' recuperare l'uranio iraniano

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WASHINGTON, 21 APR - Recuperare l'uranio iraniano dopo gli attacchi statunitensi sarà "lungo e difficoltoso". Lo ha scritto il presidente statunitense Donald Trump su Truth aggiungendo che "l'operazione Martello di mezzanotte è stata una completa e totale distruzione dei siti di polveri nucleari in Iran". "Pertanto - ha aggiunto - riportarli alla luce sarà un processo lungo e difficoltoso".

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