Trump, sarà 'lungo e difficoltoso' recuperare l'uranio iraniano

WASHINGTON, 21 APR - Recuperare l'uranio iraniano dopo gli attacchi statunitensi sarà "lungo e difficoltoso". Lo ha scritto il presidente statunitense Donald Trump su Truth aggiungendo che "l'operazione Martello di mezzanotte è stata una completa e totale distruzione dei siti di polveri nucleari in Iran". "Pertanto - ha aggiunto - riportarli alla luce sarà un processo lungo e difficoltoso".