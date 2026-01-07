Trump, Russia e Cina non hanno paura di una Nato senza gli Usa

NEW YORK, 07 GEN - "La Russia e la Cina non hanno alcuna paura della Nato senza gli Stati Uniti e dubito che la Nato sarebbe lì per noi se ne avessimo davvero bisogno". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. "Saremo sempre al fianco della Nato, anche se loro non ci saranno più per noi. L'unica nazione che Cina e Russia temono e rispettano è il presidente degli Stati Uniti" ha scritto Trump. "Senza il mio coinvolgimento, la Russia avrebbe tutta l'Ucraina in questo momento. Ricordate, inoltre, che io da solo ho messo fine a 8 guerre e la Norvegia, membro della Nato, stupidamente ha scelto di non darmi il Premio Nobel per la Pace. Ma questo non importa! Ciò che conta è che ho salvato milioni di vite", ha aggiunto Trump.