Trump ripubblica un post che lo ritrae con Gesù, 'il tycoon scelto da Dio'
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WASHINGTON, 15 APR - Donald Trump continua a provocare ripubblicando un post con una foto che lo ritrae accanto a Gesù, che lo abbraccia mentre lui poggia la sua testa su quella del messia. Dietro a loro una bandiera americana che si sfuma in una luce abbagliante. "Ai folli della sinistra radicale potrebbe non piacere, ma io penso che sia piuttosto carino!", ha scritto il presidente americano su Truth. La didascalia del post di un account che si chiama 'Irish for Trump' dice: "Non mi sorprende che con tutti questi mostri satanici, assassini di bambini, Dio si giochi la carta Trump".
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