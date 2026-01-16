Giornale di Brescia
Trump ringrazia Machado per il Nobel: 'Un gesto di reciproco rispetto'

WASHINGTON, 15 GEN - "È stato per me un grande onore incontrare oggi María Corina Machado, del Venezuela. È una donna straordinaria che ha affrontato tante difficoltà. María mi ha consegnato il suo Premio Nobel per la Pace in riconoscimento del lavoro che ho svolto. Un gesto meraviglioso di reciproco rispetto. Grazie, María!". Lo scrive Donald Trum su Truth.

