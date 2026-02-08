Giornale di Brescia
Italia e Estero

Trump riceverà Xi Jinping negli Usa alla fine dell'anno

AA

WASHINGTON, 08 FEB - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che il presidente cinese Xi Jinping visiterà gli Stati Uniti "verso la fine dell'anno". "Verrà alla Casa Bianca, sì, verso la fine dell'anno", ha dichiarato Trump in un'intervista con la Nbc registrata mercoledì e andata in onda oggi, aggiungendo: "Siamo i due Paesi più potenti del mondo e abbiamo un ottimo rapporto".

WASHINGTON

