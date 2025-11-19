Giornale di Brescia
Trump racconta, dissi a Putin di farmi risolvere la sua guerra

AA

WASHINGTON, 19 NOV - Donald Trump ha detto a Vladimir Putin di "fargli risolvere la sua cavolo di guerra". Lo ha raccontato lo stesso presidente americano durante il Forum economico Usa-Arabia Saudita in corso a Washington. L'occasione sarebbe stata una telefonata del leader del Cremlino dopo l'accordo di pace tra Armenia e Azerbaigian.

Argomenti
WASHINGTON

