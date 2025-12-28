Trump, 'Putin è molto serio, sia lui che Zelensky vogliono la pace'

NEW YORK, 28 DIC - "Penso che tutti e due i presidenti", Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, "vogliano fare un accordo". Lo ha detto Donald Trump insieme al presidente ucraino prima del loro incontro a Mar-a-Lago, aggiungendo che "Putin è molto serio sulla pace" e che lo sentirà di nuovo dopo l'incontro con Zelensky. "Penso che siamo nella fase finale dei colloqui, e vedremo. Altrimenti andrà avanti per molto tempo. O finirà o andrà avanti per molto tempo", ha detto ancora Trump. Poi ha fatto un commento sul suo interlocutore: "Quest'uomo ha lavorato sodo ed è molto coraggioso, anche il suo popolo è molto coraggioso. Quello che hanno affrontato come Paese è qualcosa che raramente una nazione ha sopportato", ha detto. A chi gli chiedeva dei recenti attacchi russi in Ucraina, Trump ha risposto: "anche" Kiev "ha colpito duro".