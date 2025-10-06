Giornale di Brescia
Trump, pronto a invocare l'Insurrection Act per le città

epa08799785 A soldier with the National Guard watches as antifascist protesters refuse to obey a dispersal order following the US presidential elections in Portland, Oregon, USA, 04 November 2020. Portland Police declared a riot resulting in the activation of the National Guard. EPA/CHRISTIAN MONTERROSA
WASHINGTON, 06 OTT - Donald Trump si dice pronto a invocare l'Insurrection Act, la legge che dà al presidente il potere, in casi eccezionali, di mobilitare l'esercito federale e la Guardia Nazionale per compiti di polizia. Si tratta di una misura firmata da Thomas Jefferson e invocata l'ultima volta nel 1992, per sedare le proteste a Los Angeles dopo l'assoluzione degli agenti che picchiarono a morte l'afroamericano Rodney King.

WASHINGTON

