Trump, 'prezzi petrolio caleranno rapidamente, rialzo è piccolo prezzo da pagare'
AA
NEW YORK, 08 MAR - I prezzi del petrolio "caleranno rapidamente con la fine della distruzione della minaccia nucleare dell'Iran". Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth. Il rialzo è "un piccolo prezzo da pagare per la pace e la sicurezza degli Usa e il mondo. Solo i pazzi la pensano diversamente", ha messo in evidenza Trump.
