Trump, preferisco la democrazia ma l'Iran non avrà mai il nucleare

WASHINGTON, 24 FEB - "Preferisco risolvere la questione con la diplomazia ma una cosa è certa: non permetterò mai all'Iran di avere l'arma nucleare". Lo ha detto Donald Trump durante il discorso sullo Stato dell'Unione. L'Iran "ha già sviluppato missili che possono minacciare l'Europa e le nostre basi all'estero", ha aggiunto. "E stanno lavorando per costruire missili che presto raggiungeranno gli Stati Uniti d'America", ha aggiunto il presidente americano senza fornire ulteriori dettagli.