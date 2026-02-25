Giornale di Brescia
Italia e Estero

Trump, preferisco la democrazia ma l'Iran non avrà mai il nucleare

WASHINGTON, 24 FEB - "Preferisco risolvere la questione con la diplomazia ma una cosa è certa: non permetterò mai all'Iran di avere l'arma nucleare". Lo ha detto Donald Trump durante il discorso sullo Stato dell'Unione. L'Iran "ha già sviluppato missili che possono minacciare l'Europa e le nostre basi all'estero", ha aggiunto. "E stanno lavorando per costruire missili che presto raggiungeranno gli Stati Uniti d'America", ha aggiunto il presidente americano senza fornire ulteriori dettagli.

