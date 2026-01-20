Giornale di Brescia
Trump, 'potremmo perdere alla Corte Suprema sui dazi'

WASHINGTON, 20 GEN - Donald Trump non ha escluso di perdere sui dazi alla Corte Suprema. "Non so quello che farà la Corte Suprema", ha detto nel briefing con i media in occasione del suo primo anno alla Casa Bianca. Ma, ha aggiunto, "se perdiamo, ed è possibile, dovremo fare del nostro meglio" per ripagare "centinaia di miliardi di dollari".

WASHINGTON

