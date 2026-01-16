Trump, potrei imporre dazi sui paesi non d'accordo sulla Groenlandia

NEW YORK, 16 GEN - Donald Trump non esclude la possibilità di poter imporre dazi sui paesi che non sono d'accordo sulla Groenlandia. "Potrei imporre dazi doganali ai paesi" per la Groenlandia, di cui "abbiamo bisogno per la sicurezza nazionale", ha detto il presidente statunitense. Il presidente parlava delle minacce tariffarie come leva per garantire il prezzo dei farmaci della nazione più favorita prima di menzionare la Groenlandia. Definendosi il 'tariff king', il re delle tariffe, Trump ha quindi aggiunto che se l'amministrazione non vincesse alla Corte Suprema sui dazi sarebbe una "vergogna" per il paese.