Trump, potrei essere disposto a parlare con l'Iran

ROMA, 10 MAR - Donald Trump ha dichiarato a Fox News che è possibile che sia disposto a parlare con l'Iran, ma che ciò dipenderà dalle condizioni: lo ha affermato martedì la rete di notizie via cavo. Trump ha detto a Fox di aver sentito che Teheran voleva fortemente parlare, ripreso da Reuters sul sito. Il presidente Usa ha inoltre ribadito la sua insoddisfazione nei confronti del nuovo leader supremo dell'Iran, Mojtaba Khamenei: "Non credo che possa vivere in pace".