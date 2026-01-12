Trump: 'Potrei dovrei scegliere tra la Groenlandia e la Nato'

WASHINGTON, 11 GEN - Donald Trump potrebbe dover scegliere tra l'annessione della Groenlandia e il mantenimento della Nato. "Potrebbe essere una possibilità", ha dichiarato il presidente americano in un'intervista al New York Times. "La Russia non è affatto preoccupata dalla Nato se non per quanto riguarda noi. La Cina nemmeno", ha aggiunto il tycoon. "L'Europa sta diventando un luogo molto diverso, e devono davvero darsi una regolata. Voglio che si diano una regolata", ha detto ancora Trump.