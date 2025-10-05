Trump posta foto folla di israeliani con slogan 'ora o mai più'
decine di migliaia di persone manifestano a Tel Aviv per la liberazione degli ostaggi e la fine della guerra. Foto rilasciate dal Forum delle famiglie degli ostaggi
AA
WASHINGTON, 05 OTT - "It's now or never" (Ora o mai più): è lo slogan dei manifestanti israeliani per la liberazione degli ostaggi, ripresi in una foto dall'alto postata da Donald Trump su Truth. Un messaggio condiviso per sottolineare quella che il presidente Usa considera un'occasione storica irripetibile per la restituzione dei prigionieri nelle mani di Hamas e la pace a Gaza.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti