Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Trump posta foto folla di israeliani con slogan 'ora o mai più'

decine di migliaia di persone manifestano a Tel Aviv per la liberazione degli ostaggi e la fine della guerra. Foto rilasciate dal Forum delle famiglie degli ostaggi
decine di migliaia di persone manifestano a Tel Aviv per la liberazione degli ostaggi e la fine della guerra. Foto rilasciate dal Forum delle famiglie degli ostaggi
AA

WASHINGTON, 05 OTT - "It's now or never" (Ora o mai più): è lo slogan dei manifestanti israeliani per la liberazione degli ostaggi, ripresi in una foto dall'alto postata da Donald Trump su Truth. Un messaggio condiviso per sottolineare quella che il presidente Usa considera un'occasione storica irripetibile per la restituzione dei prigionieri nelle mani di Hamas e la pace a Gaza.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WASHINGTON

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario