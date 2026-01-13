Trump plaude all'inflazione Usa, Powell tagli i tassi

NEW YORK, 13 GEN - Donald Trump plaude al dato sull'inflazione e incalza il presidente della Fed a tagliare i tassi di interesse. "Grandi numeri sull'inflazione, Questo significa che Jerome 'Too Late' Powell dovrebbe tagliare i tassi significativamente. Se non lo farà continuerà a essere 'Too Late'", troppo in ritardo, ha detto Trump sul suo social Truth, commentando l'inflazione a dicembre che si è attestata al 2,7%.