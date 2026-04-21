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Trump, 'pessima scelta di Starmer nominare Mandelson ambasciatore in Usa'

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ROMA, 21 APR - "Il primo ministro del Regno Unito, Keir Starmer, ha ammesso di aver 'commesso un errore di valutazione' nella scelta del suo ambasciatore a Washington. Sono d'accordo, è stata una pessima scelta. C'è ancora tempo per rimediare, però!": lo scrive su Truth Donald Trump, infierendo sulle difficolta' del premier britannico per la nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore in Usa, nonostante i suoi legami col defunto faccendiere americano Jeffrey Epstein.

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