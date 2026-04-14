Trump, 'per colloqui con Iran stiamo pensando ad altro luogo, non Pakistan'

WASHINGTON, 14 APR - "Abbiamo in mente un altro luogo" per i colloqui con l'Iran. Lo ha detto Donald Trump in un'intervista al New York Post. "Si stanno muovendo delle cose ma non credo che sarà lì che faremo il nostro prossimo incontro", ha aggiunto il presidente riferendosi al Pakistan. "I colloqui potrebbero riprendere nei prossimi due giorni" ha detto Trump.