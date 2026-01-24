Giornale di Brescia
Trump, per cattura Maduro usata arma segreta 'Discombobulator'

ROMA, 24 GEN - Donald Trump ha rivelato al New York Post che una nuova arma segreta, da lui chiamata "Il Discombobulator", è stata fondamentale per il raid Usa che ha portato alla cattura d Maduro. Trump si è vantato che la misteriosa arma "ha reso inutilizzabili le attrezzature (nemiche)" quando gli elicotteri americani sono piombati su Caracas per arrestare Maduro e sua moglie. "Il Discombobulator. Non mi è permesso parlarne", ha detto. "Non sono riusciti a lanciare i loro razzi. Avevano razzi russi e cinesi, e non ne hanno lanciato nemmeno uno. Siamo arrivati, hanno premuto i pulsanti e non ha funzionato nulla. Erano pronti ad affrontarci".

Argomenti
ROMA

