Trump, 'penso sia il momento di indire elezioni in Ucraina'

ROMA, 09 DIC - "Penso che sia un momento importante per indire le elezioni. Stanno usando la guerra per non indire le elezioni, ma penso che il popolo ucraino dovrebbe avere questa scelta. E forse vincerebbe Zelensky. Non so chi vincerebbe. Ma non hanno elezioni da molto tempo". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista con Politico. "Parlano di democrazia, ma si arriva a un punto in cui non è più una democrazia", ha aggiunto.

ROMA

