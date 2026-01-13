Giornale di Brescia
Trump partecipa ad una riunione sull'Iran, 'agirò di conseguenza

WASHINGTON, 13 GEN - Donald Trump è arrivato alla Casa Bianca da Detroit per partecipare ad una riunione sull'Iran. "Si tratta di una situazione davvero brutta", ha affermato il presidente. "Riceverò tra poco dati precisi su quanto sta accadendo in termini di vittime. Sembra che il numero delle vittime sia significativo. Lo saprò entro 20 minuti e agirò di conseguenza", ha aggiunto.

