Trump partecipa ad una riunione sull'Iran, 'agirò di conseguenza
AA
WASHINGTON, 13 GEN - Donald Trump è arrivato alla Casa Bianca da Detroit per partecipare ad una riunione sull'Iran. "Si tratta di una situazione davvero brutta", ha affermato il presidente. "Riceverò tra poco dati precisi su quanto sta accadendo in termini di vittime. Sembra che il numero delle vittime sia significativo. Lo saprò entro 20 minuti e agirò di conseguenza", ha aggiunto.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti