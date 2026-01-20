Giornale di Brescia
Trump, 'ottima telefonata con Rutte, a Davos incontro su Groenlandia'

ROMA, 20 GEN - "Ho avuto un'ottima telefonata con Mark Rutte, il Segretario Generale della NATO, riguardo alla Groenlandia. Ho concordato un incontro tra le varie parti a Davos, in Svizzera. Come ho detto a tutti, molto chiaramente, la Groenlandia è fondamentale per la sicurezza nazionale e mondiale". Lo scrive su Truth il presidente Usa Donald Trump. "Non si può tornare indietro - su questo, tutti sono d'accordo! Gli Stati Uniti d'America sono di gran lunga il Paese più potente al mondo" e "siamo l'unica potenza che può garantire la pace in tutto il mondo - e lo si fa, semplicemente, attraverso la forza".

ROMA

