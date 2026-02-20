Giornale di Brescia
Italia e Estero

Trump, 'oggi firmerò ulteriori dazi globali del 10%'

AA

WASHINGTON, 20 FEB - "Oggi firmerò un ordine per imporre dazi globali del 10% in aggiunta alle tariffe già esistenti". Lo ha detto Donald Trump. Il presidente statunitense ha spiegato la nuova misura si basa sulla Section 122 del Trade Act del 1974, quella che consente l'introduzione di dazi globali fino al 15% ma per un periodo di soli 150 giorni. Trump ha aggiunto che le tariffe decise in base alla Section 232 e alla Section 301 della stessa legge restano in vigore.

Argomenti
WASHINGTON

