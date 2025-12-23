Trump offre 3.000 dollari ai migranti che si auto-deportano

NEW YORK, 22 DIC - L'amministrazion Trump offre ai migranti senza documenti 3.000 dollari per lasciare volontariamente gli Stati Uniti prima della fine dell'anno. Chi vorrà sfruttare l'occasione può registrarsi a una app del Dipartimento per la Sicurezza nazionale e fornire i suoi dati in modo da ricevere gratuitamente anche il viaggio. Chi è senza documenti "dovrebbe approfittare di questo regalo e auto deportarsi. Chi non lo farà sarà arrestato", ha detto la ministra Kristi Noem.