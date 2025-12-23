Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Trump offre 3.000 dollari ai migranti che si auto-deportano

AA

NEW YORK, 22 DIC - L'amministrazion Trump offre ai migranti senza documenti 3.000 dollari per lasciare volontariamente gli Stati Uniti prima della fine dell'anno. Chi vorrà sfruttare l'occasione può registrarsi a una app del Dipartimento per la Sicurezza nazionale e fornire i suoi dati in modo da ricevere gratuitamente anche il viaggio. Chi è senza documenti "dovrebbe approfittare di questo regalo e auto deportarsi. Chi non lo farà sarà arrestato", ha detto la ministra Kristi Noem.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NEW YORK

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario