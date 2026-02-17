Trump, Ocasio-Cortez e Newsom sono un imbarazzo per gli Usa

WASHINGTON, 16 FEB - Donald Trump ha attaccato la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez e il governatore della California Gavin Newsom per i loro interventi alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. "Sono stati un imbarazzo per la nostra nazione. Non dovrebbero parlare male degli Stati Uniti, soprattutto in 'suolo straniero'. Si sono resi ridicoli! La corrotta Hillary ha solo mostrato la sua rabbia e la sua follia verso Trump. Davvero pessimi rappresentanti del nostro Paese", ha attaccato il presidente americano su Truth definendo invece Marco Rubio "fantastico.