Trump, numero enorme di petroliere verso gli Usa per il petrolio migliore

ROMA, 11 APR - "Un numero enorme di petroliere completamente vuote, alcune delle più grandi al mondo, si stanno dirigendo proprio ora verso gli Stati Uniti per caricarsi del petrolio (e del gas!) migliore e più 'dolce' del mondo. Abbiamo più petrolio di quanto ne abbiano le due maggiori economie petrolifere al mondo messe insieme, e di qualità superiore. Vi stiamo aspettando. Tempi di consegna rapidi!". Lo scrive su Truth Donald Trump, firmandosi "Presidente DJT".