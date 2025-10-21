Trump, non voglio sprecare un incontro con Putin
epa12470611 US President Donald J. Trump speaks during a lunch with Republican Senators in the Rose Garden of the White House in Washington, DC, USA, 21 October 2025. Influential conservative groups are pushing Republicans to demand steep concessions from Democrats in exchange for extending health care subsidies, a move that risks prolonging a US government shutdown now in its 21st day. EPA/ALLISON ROBBERT / POOL
WASHINGTON, 21 OTT - "Non voglio perdere tempo, non voglio sprecare un incontro". Così ha risposto Donald Teump ad una domanda sulle indiscrezioni che l'incontro con Vladimir Putin non ci sarà. "Vediamo che succede", ha aggiunto il presidente americano. "Non ho ancora preso una decisione".
