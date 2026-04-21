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Trump, 'non voglio prolungare il cessate il fuoco con l'Iran'

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WASHINGTON, 21 APR - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di non voler prolungare il cessate il fuoco con l'Iran. "Non voglio farlo. Non abbiamo così tanto tempo", ha detto il presidente americano in un'intervista telefonica con Cnbc. Trump ha anche affermato che l'esercito Usa è "pronto" a bombardare di nuovo l'Iran in caso non si raggiunga un accordo. Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Cnbc.

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