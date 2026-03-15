Trump, 'non so nemmeno se Mojtaba Khamenei sia vivo'

WASHINGTON, 14 MAR - Il presidente americano Donald Trump ha messo in dubbio che sia ancora in vita la nuova Guida Suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, che giovedì non è apparso davanti alle telecamere per rilasciare la sua prima dichiarazione da leader del Paese. "Non so nemmeno se sia vivo. Finora nessuno è riuscito a mostrarlo", ha detto Trump al telefono in un'intervista alla Nbc. "Mi giunge voce che non sia vivo e, se lo fosse, dovrebbe fare qualcosa di molto intelligente per il suo Paese: arrendersi", ha aggiunto Trump, pur definendo la notizia della sua morte "una voce di corridoio". Trump si è rifiutato di indicare se vi fosse un particolare leader iraniano che avrebbe voluto vedere assumere il ruolo di Guida Suprema, affermando invece che "Ci sono persone ancora in vita che sarebbero ottimi leader per il futuro del Paese". Alla domanda se fosse in contatto con qualcuno dei potenziali leader, il presidente ha risposto: "Non voglio dirlo. Non voglio metterli in pericolo". Il tycoon si è detto "sorpreso" dal fatto che l'Iran abbia preso di mira altri Paesi mediorientali, rimarcando che gli alleati americani nell'area, quali Emirati Arabi Uniti, Qatar e Arabia Saudita, "sono stati eccezionali" e "sono stati oggetto di attacchi a fuoco del tutto immotivati. Sono rimasto molto sorpreso. E' stata la sorpresa più grande che abbia avuto in tutta questa vicenda".