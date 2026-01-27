Trump non si tinge più i capelli, 'concessione all'età'

NEW YORK, 27 GEN - Dal biondo al platino passando per una fase rosa: adesso però, stando al magazine New York, Donald Trump avrebbe smesso di tingersi i capelli. "E' l'unica concessione all'età", ha detto una fonte della Casa Bianca al giornalista del settimanale che ha fatto il check up al presidente intervistandolo sul tema della sua salute. Trump, 80 anni il 14 luglio, e' notoriamente ipocondriaco: non deve dunque aver gradito molto l'affondo della rivista che ha titolato il lungo profilo 'The Superhuman President'. "Se scriverete una storia cattiva sulla mia salute vi faccio il culo a suon di cause", è stata la minaccia di Trump all'intervistatore alla presenza di due dei medici che lo seguono. "Sono in perfetta salute" e "mi sento lo stesso di 40 anni fa", ha proclamato il tycoon anche se, dietro le quinte, altri collaboratori hanno ammesso segni di declino: l'udito ad esempio, visto che chiede spesso agli interlocutori di parlare a voce più alta, anche se a detta di tutti lui stesso "non è consapevole che e' diventato piu' sordo". Nulla di grave comunque, e nulla che confermi gossip di problemi cardiaci, circolatori o mentali circolati negli ultimi mesi (i lividi alla mano attribuiti alle strette di mano e alla maxi aspirina, le caviglie gonfie, i sonnellini durante le riunioni di governo), anche se il magazine ha messo agli atti un indizio problematico. Parlando del padre Fred, morto a 93 anni ma afflitto da Alzheimer negli ultimi anni di vita, a Trump è venuto un vuoto: "Aveva un problema. A una certa età, tipo 86, 87...ha cominciato ad avere, come si chiama quella cosa?". Il New York scrive che a quel punto il presidente si è indicato la testa, girandosi verso la portavoce Karoline Leavitt per farsi suggerire il termine. "Alzheimer", ha risposto lei. "Tipo una roba da Alzheimer", ha annuito Trump. "Io non ce l'ho, almeno credo. Non ci penso proprio. Sapete perché? Perché qualunque cosa sia, il mio atteggiamento è: chissenefrega". Trump ha attribuito la sua salute alla genetica: "Geneticamente, sto alla grande. Mia madre e la sua famiglia hanno vissuto a lungo, ben oltre i 90. Niente malattie di cuore in famiglia. Ho un amico la cui madre è morta a 49 anni e il padre a 50, tutti e due di infarto. Lui adesso ha 60 anni. Io gli ho detto: 'Sei fottuto'. Ora sta attentissimo a tutto quello che mangia. Ma contro la genetica non puoi farci niente".