Trump non si pente di aver minacciato di 'distruggere la civiltà' dell'Iran

WASHINGTON, 12 APR - Nel corso di un'intervista a Fox News, Donald Trump ha rivendicato uno dei suoi post più controversi contro l'Iran, quello di una settimana fa nel quale che aveva minacciato che "un'intera civiltà morirà stanotte", sostenendo che è stata proprio quella dichiarazione a indurre l'Iran a negoziare. Il presidente ha inoltre accusato Teheran di aver rilasciato dichiarazioni ben peggiori, quali: "Morte all'America. Morte a Israele. L'America è Satana" per poi ribadire le sue minacce: "Nel giro di mezza giornata non rimarrebbe in piedi nemmeno un ponte, non rimarrebbe in piedi nemmeno una centrale elettrica, tornerebbero all'età della pietra", ha detto Trump.