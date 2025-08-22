Giornale di Brescia
Trump, non sapevo del raid, Bolton è un delinquente

epa12308672 United States President Donald J Trump participates in a Multilateral Meeting with European Leaders in the East Room of the White House in Washington, DC, USA, 18 August 2025. European Leaders are at the White House in support of President Zelenskyy following President Trump’s meeting with President Vladimir Putin of Russia in Anchorage, Alaska, USA, on August 15, 2025. EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
NEW YORK, 22 AGO - "Non sapevo del raid. Non voglio essere coinvolto. Non sono un suo fan, è un delinquente. Non è intelligente e non è patriottico". Lo ha detto Donald Trump in merito al raid dell'Fbi a casa di John Bolton, il suo ex consigliere della sicurezza nazionale.

NEW YORK

