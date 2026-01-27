Trump non preoccupato dal calo del dollaro, 'non è sceso molto'

NEW YORK, 27 GEN - Il dollaro "sta andando alla grande. Non penso sia calato molto. Sta cercando il suo livello". Lo ha sostenuto Donald Trump dicendosi, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg, non preoccupato dal recente calo del biglietto verde sceso ai minimi da quasi quattro anni. La Cina e il Giappone "hanno sempre voluto svalutare" la loro valuta, ha aggiunto. Dopo che il presidente statunitense si è riferito alla questione, l'euro ha registrato un passo avanti nei confronti del dollaro. La moneta unica è salita a 1,20 dollari per la prima volta dal 2021.