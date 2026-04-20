Trump, 'non mi faccio mettere fretta, l'ultimatum scade mercoledì'

NEW YORK, 20 APR - Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance partirà più tardi nel corso della giornata di oggi per riprendere le trattative con l'Iran in Pakistan, che inizieranno martedì. Lo ha detto Donald Trump all'agenzia Bloomberg, ribadendo che la scadenza del cessate il fuoco è mercoledì sera, ora di Washington. "Non ho intenzione di farmi mettere fretta nel concludere un accordo. Abbiamo tutto il tempo del mondo", ha messo in evidenza Trump.