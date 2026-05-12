WASHINGTON, 12 MAG - Donald Trump ha detto di non avere un'intesa con Putin sul Donbass parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. Nei mesi scorsi era circolata l'ipotesi che il presidente americano avesse promesso al leader del Cremlino la cessione dell'intero territorio. Alla domanda diretta Il tycoon ha risposto "no".
Trump, 'non ho un'intesa con Putin sul Donbass'
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