Trump, non ho deciso sull'Iran, non contento di come negozia

WASHINGTON, 27 FEB - Donald Trump non ha ancora deciso sull'Iran ma si è detto "non contento di come negozia" Teheran. Lo ha detto lo stesso presidente Usa, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Un cambio di regime in Iran "potrebbe esserci o non esserci", ha aggiunto Trump. "Stiamo negoziando", ha osservato ribadendo che l'Iran non può avere le armi nucleari.