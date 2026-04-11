Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Trump, 'non fa alcuna differenza se gli Usa e l'Iran fanno un accordo'

AA

WASHINGTON, 11 APR - Donald Trump ha detto che per lui "non fa alcuna differenza" se Iran e Usa non raggiungono un accordo. Parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, il presidente ha detto ancora: "Abbiamo sconfitto totalmente quel Paese. Quindi vediamo cosa succede: forse troveranno un accordo, forse no. Non importa. Dal punto di vista dell'America, noi vinciamo".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WASHINGTON

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario