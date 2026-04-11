Trump, 'non fa alcuna differenza se gli Usa e l'Iran fanno un accordo'

WASHINGTON, 11 APR - Donald Trump ha detto che per lui "non fa alcuna differenza" se Iran e Usa non raggiungono un accordo. Parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, il presidente ha detto ancora: "Abbiamo sconfitto totalmente quel Paese. Quindi vediamo cosa succede: forse troveranno un accordo, forse no. Non importa. Dal punto di vista dell'America, noi vinciamo".