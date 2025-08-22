Giornale di Brescia
Trump non esclude sanzioni a Mosca, vedremo di chi è colpa

epa12308763 United States President Donald J Trump as he meets Ukraine's President Volodymyr Zelensky (not pictured) in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 18 August 2025. European Leaders are at the White House in support of President Zelenskyy following President Trump’s meeting with President Vladimir Putin of Russia in Anchorage, Alaska, USA, on August 15, 2025. EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
NEW YORK, 22 AGO - "Penso" che in due settimane "conoscerò l'atteggiamento della Russia e, francamente, dell'Ucraina. A quel punto prenderò una decisione: sarà una decisone importante che potrebbe riguardare importanti sanzioni, dazi o tutti e due. Potremmo non fare nulla e dire è 'la vostra battaglia'". Lo ha detto Donald Trump. A chi gli chiedeva se c'è la possibilità che non farà nulla se Vladimir Putin non si siede al tavolo, il presidente ha risposto: "Vedremo di chi è la colpa. Vedremo se" Volodymyr Zelesnky e Putin "si riuniranno o meno. Sapremo in un paio di settimane".

