Trump non esclude invio di soldati in Iran, 'ci saranno se necessari'

WASHINGTON, 02 MAR - Donald Trump ha dichiarato di non escludere l'invio di truppe di soldati americani in Iran "se necessario", aggiungendo che l'operazione Epic Fury è "molto in anticipo sui tempi previsti". "Non dico come ogni presidente: 'Non ci saranno uomini sul campo'. Dico 'probabilmente non ne abbiamo bisogno' o 'ci saranno se sono necessari", ha detto il presidente in un'intervista al New York Post.