Trump nomina un nuovo comandante delle forze Usa in Sudamerica

WASHINGTON, 19 DIC - Donald Trump ha nominato un generale dei Marines con una vasta esperienza in operazioni speciali e in Medio Oriente alla guida del Comando Meridionale degli Stati Uniti, proprio mentre si intensifica la pressione dell'amministrazione contro il Venezuela. La nomina di Francis L. Donovan arriva dopo le improvvise dimissioni dell'ammiraglio Alvin Holsey che, secondo quanto riferito da funzionari della difesa al New York Times, ha lasciato per disaccordi con l'amministrazione sulla lotta al narcotraffico nei Caraibi e nel Pacifico orientale. Giovedì gli Usa hanno ucciso altre cinque persone in un attacco contro una 'nave della droga', portando a 104 il numero totale di vittime della campagna avviata dall'amministrazione a settembre.

