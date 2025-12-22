Trump nomina governatore Louisiana 'inviato speciale in Groenlandia'

STOCCOLMA, 22 DIC - Il Presidente Usa Donald Trump ha annunciato sul suo social Truth la nomina del governatore della Louisiana, Jeff Landry, a "inviato speciale degli Stati Uniti in Groenlandia". Lo scrivono vari media, fra cui il sito della Reuters e siti scandinavi. Landry ha risposto con un tweet su X ringraziando il presidente Trump: "Un onore servirti in questa posizione da volontario per rendere la Groenlandia parte degli Usa. Questo non condizionerà in nessun modo la mia posizione da governatore della Louisiana".