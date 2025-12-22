Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Trump nomina governatore Louisiana 'inviato speciale in Groenlandia'

AA

STOCCOLMA, 22 DIC - Il Presidente Usa Donald Trump ha annunciato sul suo social Truth la nomina del governatore della Louisiana, Jeff Landry, a "inviato speciale degli Stati Uniti in Groenlandia". Lo scrivono vari media, fra cui il sito della Reuters e siti scandinavi. Landry ha risposto con un tweet su X ringraziando il presidente Trump: "Un onore servirti in questa posizione da volontario per rendere la Groenlandia parte degli Usa. Questo non condizionerà in nessun modo la mia posizione da governatore della Louisiana".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
STOCCOLMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario