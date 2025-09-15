Trump, Netanyahu non mi ha avvertito prima di raid a Doha
epa12381316 US President Donald Trump (C) signs a Presidential Memorandum in the Oval Office at the White House in Washington, DC, USA, 15 September 2025. EPA/SAMUEL CORUM / POOL
AA
NEW YORK, 15 SET - Benyamin Netanyahu non ha avvertito direttamente Donald Trump prima di attaccare Doha. Lo ha detto il presidente americano rispondendo a chi chiedeva di confermare le indiscrezioni di Axios sul fatto che Netanyahu lo aveva avvertito prima di attaccare Doha. "Non mi ha" informato, ha aggiunto precisando di essere venuto a sapere del raid come gli altri. Il presidente degli Stati Uniti ha poi aggiunto che Israele non colpirà di nuovo il Qatar, rispondendo a chi gli chiedeva se ci fossero garanzie sul fatto che Israele non avrebbe più attaccato Doha.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti