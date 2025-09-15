Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Trump, Netanyahu non mi ha avvertito prima di raid a Doha

epa12381316 US President Donald Trump (C) signs a Presidential Memorandum in the Oval Office at the White House in Washington, DC, USA, 15 September 2025. EPA/SAMUEL CORUM / POOL
epa12381316 US President Donald Trump (C) signs a Presidential Memorandum in the Oval Office at the White House in Washington, DC, USA, 15 September 2025. EPA/SAMUEL CORUM / POOL
AA

NEW YORK, 15 SET - Benyamin Netanyahu non ha avvertito direttamente Donald Trump prima di attaccare Doha. Lo ha detto il presidente americano rispondendo a chi chiedeva di confermare le indiscrezioni di Axios sul fatto che Netanyahu lo aveva avvertito prima di attaccare Doha. "Non mi ha" informato, ha aggiunto precisando di essere venuto a sapere del raid come gli altri. Il presidente degli Stati Uniti ha poi aggiunto che Israele non colpirà di nuovo il Qatar, rispondendo a chi gli chiedeva se ci fossero garanzie sul fatto che Israele non avrebbe più attaccato Doha.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NEW YORK

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario