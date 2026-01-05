Trump, 'nessuna elezione in Venezuela in 30 giorni, ci vorrà tempo'

NEW YORK, 05 GEN - Non ci saranno elezioni in Venezuela nei prossimi 30 giorni: "dobbiamo prima risanare il Paese. Non si possono tenere elezioni, non c'è modo che la gente possa votare". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Nbc. A chi gli chiedeva se ci fosse la possibilità di votare in 30 giorni, il presidente ha risposto: "No, ci vorrà del tempo. Dobbiamo prima riportare il Paese alla normalità".