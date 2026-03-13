Trump, 'navi tirino fuori le palle e attraversino Hormuz'

WASHINGTON, 13 MAR - Le navi mercantili in attesa vicino allo stretto di Hormuz dovrebbero "tirare fuori le palle e attraversarlo". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista con Fox news domenica ma è venuto fuori soltanto oggi, dopo che diverse imbarcazioni sono state attaccate da Teheran. Diversi oppositori del tycoon e rappresentanti democratici hanno criticato il commento accusando Trump di sottovalutare i rischi della guerra.