Trump, nave iraniana sotto la custodia Usa, ha cercato di superare il blocco

NEW YORK, 19 APR - Gli Stati Uniti ha colpito una nave da cargo battente bandiera iraniana, intercettata nel Golfo dell'Oman, e ha assunto il pieno controllo dell'imbarcazione. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. La nave Touska - riferisce Trump - ha cercato di superare il blocco, è stata messa in guardia ma si è "rifiutata di ascoltare e così la Marina l'ha fermata colpendo la sala macchine. Ora è sotto la custodia degli Stati Uniti".